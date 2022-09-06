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6 сентября, 16:38

В Совете безопасности рассказали, почему случился взрыв у Посольства России в Кабуле

Член СБ Коков: Взрыв в Кабуле произошёл из-за ослабления антитеррористических мер

Взрыв вблизи российского посольства в Кабуле стал следствием ослабления антитеррористических мер. Такое мнение в интервью "Российской газете" выразил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков.

Исходя из этого, по его словам, пока что преждевременно говорить о победе над международным терроризмом. Он добавил, что в мире всё ещё активны сотни различных группировок.

"А наиболее крупные из них, такие как запрещённые в РФ террористические организации "Аль-Каида"* и ИГИЛ*, не оставляют намерений по созданию на отдельных, прежде всего нестабильных, территориях террористических анклавов — так называемых халифатов", — добавил Коков.

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ отметил, что в текущих условиях даже незначительное послабление антитеррористических мер неизбежно приведёт к новому всплеску активности боевиков, к новым терактам и жертвам.

Песков: РФ находится в контакте с властями Кабула для расследования теракта у посольства

Песков: РФ находится в контакте с властями Кабула для расследования теракта у посольства

Как сообщал Лайф, 5 сентября взрыв прогремел в Кабуле у российского посольства на улице Дар-уль-Амана. Местные жители сообщали о большом количестве машин скорой помощи, которые прибыли на место ЧП. Позже в МИД РФ уточнили, что в результате происшествия погибли два сотрудника российской дипмиссии. По данным телеканала Аль-Джазира, не менее восьми человек стали жертвами теракта. Ответственность за взрыв взяли на себя боевики ИГИЛ.

* Террористические организации, деятельность в России запрещена Верховным судом.

Обложка ©

Wikipedia / Russian Embassy in Kabul

Григорий Воронцов
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