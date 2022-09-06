Комендант Бердянска скончался после покушения
Комендант Бердянска Бардин скончался в больнице после покушения
Комендант Бердянска Артём Бардин скончался в больнице от тяжёлых ранений после теракта. Об этом сообщает "Mash на Донбассе". Ранее власти Запорожской области обвинили в произошедшем украинских диверсантов. Предполагается, что целью был именно комендант. Саму ДРГ сейчас ищут.
Напомним, что взрыв прогремел у здания Администрации Бердянска около 15 часов по московскому времени. Позже выяснилось, что был взорван автомобиль коменданта города Артёма Бардина. После взрыва в центре Бердянска также произошла перестрелка. В результате произошедшего пострадал по меньшей мере один человек, он ранен и сейчас находится в больнице. Сообщалось, что Бардин был госпитализирован в тяжёлом состоянии, а его машина сгорела дотла.