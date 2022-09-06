Комендант Бердянска Артём Бардин скончался в больнице от тяжёлых ранений после теракта. Об этом сообщает "Mash на Донбассе". Ранее власти Запорожской области обвинили в произошедшем украинских диверсантов. Предполагается, что целью был именно комендант. Саму ДРГ сейчас ищут.