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6 сентября, 16:22

Умер в больнице: Комендант Бердянска скончался после покушения

Комендант Бердянска Бардин скончался в больнице после покушения

Комендант Бердянска Артём Бардин скончался в больнице от тяжёлых ранений после теракта. Об этом сообщает "Mash на Донбассе". Ранее власти Запорожской области обвинили в произошедшем украинских диверсантов. Предполагается, что целью был именно комендант. Саму ДРГ сейчас ищут.

Выгорел дотла: Появились фотографии с места взрыва автомобиля бердянского коменданта

Выгорел дотла: Появились фотографии с места взрыва автомобиля бердянского коменданта

Напомним, что взрыв прогремел у здания Администрации Бердянска около 15 часов по московскому времени. Позже выяснилось, что был взорван автомобиль коменданта города Артёма Бардина. После взрыва в центре Бердянска также произошла перестрелка. В результате произошедшего пострадал по меньшей мере один человек, он ранен и сейчас находится в больнице. Сообщалось, что Бардин был госпитализирован в тяжёлом состоянии, а его машина сгорела дотла.

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VK / Вооружённые силы Новороссии (ВСН)

Марина Калегина

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