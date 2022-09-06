Взрыв прогремел у здания Администрации Бердянска
Член ВГА Запорожья Рогов сообщил о взрыве в центральной части Бердянска
Взрыв прогремел в Бердянске. Обложка © Telegram / eto_zp
Взрыв прогремел в центре Бердянска. Об этом сообщил член совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"В Бердянске громко. В центральной части города прозвучал взрыв", — написал он в телеграм-канале.
Других подробностей и причин инцидента Рогов не привёл. По его словам, обстоятельства произошедшего уточняются. При этом в Управлении внутренних дел по Мелитополю и Мелитопольскому району уточнили, что взрыв прогремел у здания Администрации Бердянска.
Несколько дней назад сообщалось, что ряд взрывов прогремел в Мелитополе. Как рассказали власти региона, в небе над городом работала ПВО.