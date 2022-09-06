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6 сентября, 12:14

Взрыв прогремел у здания Администрации Бердянска

Член ВГА Запорожья Рогов сообщил о взрыве в центральной части Бердянска

<p>Взрыв прогремел в Бердянске. Обложка © Telegram / eto_zp</p>

Взрыв прогремел в Бердянске. Обложка © Telegram / eto_zp

Взрыв прогремел в центре Бердянска. Об этом сообщил член совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"В Бердянске громко. В центральной части города прозвучал взрыв", — написал он в телеграм-канале.

Других подробностей и причин инцидента Рогов не привёл. По его словам, обстоятельства произошедшего уточняются. При этом в Управлении внутренних дел по Мелитополю и Мелитопольскому району уточнили, что взрыв прогремел у здания Администрации Бердянска.

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Максим Плетнёв

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