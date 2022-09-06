Путин поручил создать в России новые всесезонные морские курорты
Президент России Владимир Путин поручил создать новые крупные всесезонные курорты и активнее использовать побережье как Азовского, Каспийского и Чёрного морей, так и Приморского края, а также Балтики. Речь об этом зашла в ходе профильного заседания президиума Госсовета во вторник.
Российский лидер подчеркнул, что такие курорты должны быть всесезонными и иметь всю современную и комфортную инфраструктуру.
"Надо активнее использовать богатейший потенциал побережья Чёрного моря, Каспийского, Азовского и Балтийского морей, а также дальневосточного Приморья, тщательно проработать вопросы создания здесь крупных федеральных курортов", — указал глава государства.
Ранее Ростуризм представил турмаршрут по местам отдыха Путина "Сибирские каникулы". Его продолжительность — восемь дней, а протяжённость — порядка 1,2 тысячи километров. Он пролегает по территориям Красноярского края, Хакасии, Тувы и многим другим удивительным местам.