Путин поручил создать в России новые всесезонные морские курорты

Президент России Владимир Путин поручил создать новые крупные всесезонные курорты и активнее использовать побережье как Азовского, Каспийского и Чёрного морей, так и Приморского края, а также Балтики. Речь об этом зашла в ходе профильного заседания президиума Госсовета во вторник.

Российский лидер подчеркнул, что такие курорты должны быть всесезонными и иметь всю современную и комфортную инфраструктуру.

"Надо активнее использовать богатейший потенциал побережья Чёрного моря, Каспийского, Азовского и Балтийского морей, а также дальневосточного Приморья, тщательно проработать вопросы создания здесь крупных федеральных курортов", — указал глава государства.