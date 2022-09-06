Путин призвал сделать путешествия доступными для россиян с разным уровнем дохода

Путешествия должны стать доступны для россиян с разным уровнем дохода. Об этом заявил президент России Владимир Путин на профильном заседании президиума Госсовета во вторник. Он отметил, что в сфере туризма, как и в других, нужно прежде всего руководствоваться интересами граждан.

"Мы должны сделать всё необходимое, чтобы для людей с разным доходом были доступны самые широкие возможности для путешествий — для укрепления здоровья, для того, чтобы получать положительные эмоции, чтобы менялось качество жизни в лучшую сторону", — отметил глава государства.