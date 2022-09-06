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6 сентября, 11:56

Путин призвал сделать путешествия доступными для россиян с разным уровнем дохода

Путешествия должны стать доступны для россиян с разным уровнем дохода. Об этом заявил президент России Владимир Путин на профильном заседании президиума Госсовета во вторник. Он отметил, что в сфере туризма, как и в других, нужно прежде всего руководствоваться интересами граждан.

"Мы должны сделать всё необходимое, чтобы для людей с разным доходом были доступны самые широкие возможности для путешествий — для укрепления здоровья, для того, чтобы получать положительные эмоции, чтобы менялось качество жизни в лучшую сторону", — отметил глава государства.

Путин призвал сделать Байкал визитной карточкой экологического туризма

Путин призвал сделать Байкал визитной карточкой экологического туризма

Ранее Ростуризм представил турмаршрут по местам отдыха Путина "Сибирские каникулы". Его продолжительность — восемь дней, а протяжённость — порядка 1,2 тысячи километров. Он пролегает по территориям Красноярского края, Хакасии, Тувы и многим другим удивительным местам.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев

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