Российские хакеры обрушили одну из крупнейших в мире платёжных систем JCB

Российские хакеры из объединения Killnet нанесли удар по платёжной системе JCB, являющейся ведущей в Японии и одной из крупнейших во всём мире.

JCB была основана в Японии в 1961 году, а в России первые карты платёжной системы появились в 2015-м. Наибольшей популярностью JCB пользуется в Европе: жители европейских стран оформляют карты для поездок по Азии, потому что по ним можно получить множество скидок.

Также, как сообщили сами хакеры, взломана была и вторая по популярности соцсеть страны — Mixi. Интернет-портал, на котором зарегистрировано несколько десятков миллионов человек, был полностью выведен из строя.