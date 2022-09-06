Жительница Ростовской области, ставшая мамой в 50 лет, отвела сына в первый класс

57-летняя Татьяна Фёдорова из посёлка Матвеев Курган в Ростовской области повела сына в первый класс. Дело в том, что дончанка совершенно случайно забеременела в 50 лет. Об удивительной истории поведали в kp.ru.

Татьяна начала встречаться с Сергеем в далёкой юности — для обоих это была первая любовь. Однако жизнь развела их по разные стороны: оба создали семьи, но не друг с другом. При этом первую жену мужчины тоже звали Татьяна, а родителями они оба стали в одни и те же год и месяц. Однако в один момент Татьяна и Сергей овдовели.

"Серёжина мама нас и свела, можно сказать. Она пришла к моей и рассказала о том, что у сына случилась беда. Мы оба потеряли супругов. Эта наша боль, наверное, и свела нас вновь. Мы поженились", — вспоминает Татьяна.

Женщина призналась, что они с мужем, конечно, хотели родить общего ребёнка, однако судьба никак не позволяла им. А потом у пары начали появляться внуки. Супруги уже смирились, что им не удастся зачать общего малыша, до одного момента.

"А потом была поездка в Красноярск. После неё-то мы и узнали, что я ношу под сердцем ребёнка", — смеётся женщина.

Как потом объяснил врач, смена климата могла хорошо повлиять на гормональный фон, что стало толчком для благополучного зачатия. При этом беременность протекала идеально, призналась женщина. В положенный срок она стала мамой Арсения, а спустя пару недель — и бабушкой третьей внучки.

"Да-да! Моя третья внучка и сын — почти ровесники", — поведала Татьяна.

И вот в сентябре мама вместе со старшей дочерью повела Арсения на линейку, в первый класс.

"Вначале все решили, что мама — она. Но я сразу сказала, что родила в 50 лет. В ответ все улыбнулись. Кстати, мамы одноклассников Арсения годятся мне в дочки", — поведала дончанка.