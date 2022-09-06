Путин и Шойгу посмеялись во время доклада Евкурова в рамках учений "Восток-2022"
Президент РФ Владимир Путин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу посмеялись во время доклада заместителя министра обороны Юнус-Бека Евкурова начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову в рамках учений "Восток-2022". На видео заметно, что российский лидер с улыбкой говорит о Евкурове.
Путин и Шойгу посмеялись во время доклада Евкурова в ходе учений "Восток-2022". Видео © LIFE
"Евкуров только сам видит и всё, но докладывает начальнику генерального штаба", — сказал Путин.
Ранее Лайф уже писал, что Путин, Шойгу и Герасимов понаблюдали за учениями "Восток-2022". Как журналистам сообщал ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, перед этим российский лидер провёл закрытое совещание с военными.
LIFE