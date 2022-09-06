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6 сентября, 11:36

Путин и Шойгу посмеялись во время доклада Евкурова в рамках учений "Восток-2022"

Президент РФ Владимир Путин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу посмеялись во время доклада заместителя министра обороны Юнус-Бека Евкурова начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову в рамках учений "Восток-2022". На видео заметно, что российский лидер с улыбкой говорит о Евкурове.

Путин и Шойгу посмеялись во время доклада Евкурова в ходе учений "Восток-2022". Видео © LIFE

"Евкуров только сам видит и всё, но докладывает начальнику генерального штаба", — сказал Путин.

В ходе учений "Восток-2022" успешно выполнен групповой пуск ракет с "Искандера-М"

В ходе учений "Восток-2022" успешно выполнен групповой пуск ракет с "Искандера-М"

Ранее Лайф уже писал, что Путин, Шойгу и Герасимов понаблюдали за учениями "Восток-2022". Как журналистам сообщал ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, перед этим российский лидер провёл закрытое совещание с военными.

Обложка ©

LIFE

Никита Осипов

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