Путин и Шойгу посмеялись во время доклада Евкурова в рамках учений "Восток-2022"

Президент РФ Владимир Путин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу посмеялись во время доклада заместителя министра обороны Юнус-Бека Евкурова начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову в рамках учений "Восток-2022". На видео заметно, что российский лидер с улыбкой говорит о Евкурове.

Путин и Шойгу посмеялись во время доклада Евкурова в ходе учений "Восток-2022". Видео © LIFE

"Евкуров только сам видит и всё, но докладывает начальнику генерального штаба", — сказал Путин.