Суд Москвы оштрафовал актрису Татьяну Рудину на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ
Тверской суд Москвы назначил штраф актрисе Татьяне Рудиной в размере 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооружённых сил России. Об этом сообщает ТАСС.
"Признать Рудину виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. <...> Назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", — приводится решение судьи.
Рудину признали виновной в размещении в социальных сетях публикаций с негативным отношением к российской спецоперации на Украине. Судебное заседание состоялось в закрытом режиме в отсутствие актрисы. Указывается, что решение инстанции пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в сроки, установленные законодательством.
А 31 августа суд зарегистрировал протокол в отношении Кристины Асмус по статье о дискредитации ВС РФ. Теперь актрисе грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Дело на артистку завели из-за публикации с негативным отношением к специальной военной операции на Украине в Сети.
LIFE / Владимир Суворов