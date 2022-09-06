Суд Москвы оштрафовал актрису Татьяну Рудину на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Тверской суд Москвы назначил штраф актрисе Татьяне Рудиной в размере 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооружённых сил России. Об этом сообщает ТАСС.

"Признать Рудину виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. <...> Назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", — приводится решение судьи.

Рудину признали виновной в размещении в социальных сетях публикаций с негативным отношением к российской спецоперации на Украине. Судебное заседание состоялось в закрытом режиме в отсутствие актрисы. Указывается, что решение инстанции пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в сроки, установленные законодательством.