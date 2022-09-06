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6 сентября, 11:32

Хоккеиста СКА прооперируют после перелома шейного позвонка

Нападающий системы петербургского СКА Кирилл Танков будет во вторник прооперирован в связи с переломом шейного позвонка во время матча первенства ВХЛ. Об этом передаёт "Спорт-Экспресс".

Сообщается, что 20-летний хоккеист находится в сознании. После операции он будет восстанавливаться около года.

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Танков получил тяжёлую травму накануне, играя за "СКА-Неву" против петербургского "Динамо". Его на большой скорости толкнул на борт защитник соперников Артём Мальцев. Форварда унесли с площадки на носилках.

После первичного обследования врачи диагностировали Танкову перелом шейного позвонка.

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ХК СКА

Роман Фейгин
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