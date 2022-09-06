Асмус не пришла на заседание суда по делу о дискредитации ВС РФ
Актриса Кристина Асмус не явилась в суд по делу о дискредитации Российской армии. Об этом сообщает ТАСС.
Вместо артистки на заседание пришёл её адвокат Владимир Ляховский. Он отказался давать комментарии журналистам по поводу ситуации. При этом в суде настаивал на прекращении дела. Юрист отметил, что на момент публикации поста состава преступления ещё не существовало (ст. 20.3.3. КоАП была принята и опубликована 5 марта. — Прим. Лайфа), поэтому Асмус нельзя преследовать за публикацию от 24 февраля. По словам адвоката, пост, из-за которого судят актрису, был написан "в состоянии сильнейшего волнения".
Следующее заседание по делу Асмус назначено на 14 сентября. По ходатайству её защитника суд пройдёт в закрытом режиме.
Напомним, 31 августа суд зарегистрировал протокол в отношении Кристины Асмус по статье о дискредитации ВС РФ. Теперь актрисе грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Дело на артистку завели из-за публикации с негативным отношением к специальной военной операции на Украине в Сети.
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