Асмус не пришла на заседание суда по делу о дискредитации ВС РФ

Актриса Кристина Асмус не явилась в суд по делу о дискредитации Российской армии. Об этом сообщает ТАСС.

Вместо артистки на заседание пришёл её адвокат Владимир Ляховский. Он отказался давать комментарии журналистам по поводу ситуации. При этом в суде настаивал на прекращении дела. Юрист отметил, что на момент публикации поста состава преступления ещё не существовало (ст. 20.3.3. КоАП была принята и опубликована 5 марта. — Прим. Лайфа), поэтому Асмус нельзя преследовать за публикацию от 24 февраля. По словам адвоката, пост, из-за которого судят актрису, был написан "в состоянии сильнейшего волнения".

Следующее заседание по делу Асмус назначено на 14 сентября. По ходатайству её защитника суд пройдёт в закрытом режиме.