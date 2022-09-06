МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 210 бойцов на Николаево-Криворожском направлении
За сутки Вооружённые силы Украины потеряли более 210 военных на Николаево-Криворожском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении противник потерял 12 танков, <...> 6 пикапов с крупнокалиберными пулемётами и более 210 военнослужащих", — сказал он.
Кроме того, ВСУ лишились 11 боевых машин пехоты и восьми других бронированных машин, добавил Конашенков.
Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ поразили три пункта управления ВСУ под Харьковом и Запорожьем. Удары были, в частности, нанесены по пунктам в районе Каменной Яруги и населённом пункте Полтавка.
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