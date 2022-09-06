МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 210 бойцов на Николаево-Криворожском направлении

За сутки Вооружённые силы Украины потеряли более 210 военных на Николаево-Криворожском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении противник потерял 12 танков, <...> 6 пикапов с крупнокалиберными пулемётами и более 210 военнослужащих", — сказал он.

Кроме того, ВСУ лишились 11 боевых машин пехоты и восьми других бронированных машин, добавил Конашенков.