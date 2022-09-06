НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 сентября, 10:42

ВС РФ уничтожили пункты дислокации трёх бригад ВСУ на николаево-криворожском направлении

Российские военные в ходе спецоперации на Украине ударили по пунктам дислокации трёх бригад ВСУ на николаево-криворожском направлении. Об этом в ходе брифинга Минобороны РФ сообщил генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам представителя оборонного ведомства, речь идёт о 61-й пехотной бригаде, 35-й бригаде морской пехоты и 17-й танковой бригаде ВСУ, чьи позиции располагались в населённых пунктах Висунск, Явкино, Березнеговатое и Червонополье.

Удары наносились артиллерией, ракетными войсками, а также силами ВКС России. Как уточнил Конашенков, поражены были как живая сила, так и военная техника противника.

Российские "Калибры" оставили без топлива крупную группировку украинских войск

Российские "Калибры" оставили без топлива крупную группировку украинских войск

Кроме того, как сообщили в Минобороны РФ, российские войска поразили три пункта управления ВСУ под Харьковом и Запорожьем.

Обложка ©

ТАСС / Гердо Владимир

Максим Плетнёв

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров