ВС РФ уничтожили пункты дислокации трёх бригад ВСУ на николаево-криворожском направлении
Российские военные в ходе спецоперации на Украине ударили по пунктам дислокации трёх бригад ВСУ на николаево-криворожском направлении. Об этом в ходе брифинга Минобороны РФ сообщил генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По словам представителя оборонного ведомства, речь идёт о 61-й пехотной бригаде, 35-й бригаде морской пехоты и 17-й танковой бригаде ВСУ, чьи позиции располагались в населённых пунктах Висунск, Явкино, Березнеговатое и Червонополье.
Удары наносились артиллерией, ракетными войсками, а также силами ВКС России. Как уточнил Конашенков, поражены были как живая сила, так и военная техника противника.
Кроме того, как сообщили в Минобороны РФ, российские войска поразили три пункта управления ВСУ под Харьковом и Запорожьем.
Специальная военная операция на Украине
ТАСС / Гердо Владимир