Более трёх тысяч мирных жителей ДНР пострадали от действий ВСУ с начала "Операции Z"
Басурин: Более 200 мирных жителей ДНР погибли от действий ВСУ с начала СВО
С начала специальной военной операции на Украине из-за действий ВСУ погибло более 200 мирных жителей ДНР. Об этом в эфире Первого канала заявил замначальника Управления Народной милиции республики Эдуард Басурин.
"С начала специальной военной операции более 3300 человек получили у нас ранения или погибли, если из погибших — это более 200, 128 детей", — сообщил он.
Ранее пятилетний мальчик и его отец погибли из-за ударов ВСУ по Снигирёвке. Снаряд ВСУ попал в детскую площадку, старшая сестра погибшего мальчика получила ранение.
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