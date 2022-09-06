НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 сентября, 10:07

Более трёх тысяч мирных жителей ДНР пострадали от действий ВСУ с начала "Операции Z"

Басурин: Более 200 мирных жителей ДНР погибли от действий ВСУ с начала СВО

С начала специальной военной операции на Украине из-за действий ВСУ погибло более 200 мирных жителей ДНР. Об этом в эфире Первого канала заявил замначальника Управления Народной милиции республики Эдуард Басурин.

"С начала специальной военной операции более 3300 человек получили у нас ранения или погибли, если из погибших — это более 200, 128 детей", — сообщил он.

Стало известно об очередной провальной попытке наступления ВСУ под Херсоном

Стало известно об очередной провальной попытке наступления ВСУ под Херсоном

Ранее пятилетний мальчик и его отец погибли из-за ударов ВСУ по Снигирёвке. Снаряд ВСУ попал в детскую площадку, старшая сестра погибшего мальчика получила ранение.

Обложка ©

Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Генеральный штаб ЗСУ

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров