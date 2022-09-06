Более трёх тысяч мирных жителей ДНР пострадали от действий ВСУ с начала "Операции Z"

С начала специальной военной операции на Украине из-за действий ВСУ погибло более 200 мирных жителей ДНР. Об этом в эфире Первого канала заявил замначальника Управления Народной милиции республики Эдуард Басурин.

"С начала специальной военной операции более 3300 человек получили у нас ранения или погибли, если из погибших — это более 200, 128 детей", — сообщил он.