Стало известно об очередной провальной попытке наступления ВСУ под Херсоном

Украинские войска с вечера воскресенья, 4 сентября, подтянули резервы в район Посад-Покровского в Херсонской области. Об этом сообщает издание "Русская весна".

После концентрации сил в районе Посад-Покровского ВСУ начали наступление в треугольнике Терновые Поды – Зелёный Гай – Благодатное. Однако атакующих встретили сосредоточенные залпы российской артиллерии. В итоге противник не смог продвинуться и отступил со значительными потерями.

Также журналисты издания утверждают, что российские разведчики смогли взять в плен командира роты 59-й бригады украинских войск и группу солдат.