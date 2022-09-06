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Регион
Опубликовано 6 сентября 2022, 09:48
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Стало известно об очередной провальной попытке наступления ВСУ под Херсоном

"Русская весна" сообщила о новой провальной попытке наступления ВСУ под Херсоном

Украинские войска с вечера воскресенья, 4 сентября, подтянули резервы в район Посад-Покровского в Херсонской области. Об этом сообщает издание "Русская весна".

После концентрации сил в районе Посад-Покровского ВСУ начали наступление в треугольнике Терновые Поды – Зелёный Гай – Благодатное. Однако атакующих встретили сосредоточенные залпы российской артиллерии. В итоге противник не смог продвинуться и отступил со значительными потерями.

Также журналисты издания утверждают, что российские разведчики смогли взять в плен командира роты 59-й бригады украинских войск и группу солдат.

Провальной попыткой наступления ВСУ под Херсоном руководил лично Зеленский
Провальной попыткой наступления ВСУ под Херсоном руководил лично Зеленский

Ранее заместитель главы Администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Киев тайком хоронит солдат, погибших во время безуспешных попыток наступления в Херсонской области. Военных предают земле без почестей, чтобы скрыть масштабы потерь от народа.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Наталья Исакова
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