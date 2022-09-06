Стало известно об очередной провальной попытке наступления ВСУ под Херсоном
"Русская весна" сообщила о новой провальной попытке наступления ВСУ под Херсоном
Украинские войска с вечера воскресенья, 4 сентября, подтянули резервы в район Посад-Покровского в Херсонской области. Об этом сообщает издание "Русская весна".
После концентрации сил в районе Посад-Покровского ВСУ начали наступление в треугольнике Терновые Поды – Зелёный Гай – Благодатное. Однако атакующих встретили сосредоточенные залпы российской артиллерии. В итоге противник не смог продвинуться и отступил со значительными потерями.
Также журналисты издания утверждают, что российские разведчики смогли взять в плен командира роты 59-й бригады украинских войск и группу солдат.
Ранее заместитель главы Администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Киев тайком хоронит солдат, погибших во время безуспешных попыток наступления в Херсонской области. Военных предают земле без почестей, чтобы скрыть масштабы потерь от народа.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine