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Опубликовано 6 сентября 2022, 09:14

Приграничный посёлок Тёткино в Курской области обесточен из-за обстрелов ВСУ

Посёлок Тёткино в Курской области оказался обесточен из-за украинских обстрелов. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, прилетевшие с украинской стороны снаряды повредили трансформатор.

"На данный момент зафиксирован 21 прилёт, горит трансформатор на зернотоке. Посёлок обесточен", — проинформировал губернатор.

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Отметим, что в последнее время граничащие с Украиной сёла в Курской области подвергаются обстрелам чуть ли не каждый день. Буквально вчера в Тёткине было зафиксировано не менее 12 прилётов с Украины. Система оповещения сработала вовремя, пострадавших нет. 3 сентября обстрелами повреждены жилые дома. Утро 1 сентября также началось с попыток обстрела ВСУ приграничного села Гордеевка в Кореневском районе.

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ТАСС / Zuma

Марина Калегина
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