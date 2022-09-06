Приграничный посёлок Тёткино в Курской области обесточен из-за обстрелов ВСУ
Посёлок Тёткино в Курской области оказался обесточен из-за украинских обстрелов. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, прилетевшие с украинской стороны снаряды повредили трансформатор.
"На данный момент зафиксирован 21 прилёт, горит трансформатор на зернотоке. Посёлок обесточен", — проинформировал губернатор.
Отметим, что в последнее время граничащие с Украиной сёла в Курской области подвергаются обстрелам чуть ли не каждый день. Буквально вчера в Тёткине было зафиксировано не менее 12 прилётов с Украины. Система оповещения сработала вовремя, пострадавших нет. 3 сентября обстрелами повреждены жилые дома. Утро 1 сентября также началось с попыток обстрела ВСУ приграничного села Гордеевка в Кореневском районе.
ТАСС / Zuma