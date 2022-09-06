"Толкин вертится в гробу": Илон Маск раскритиковал персонажей сериала "Властелин колец: Кольца власти"
Маск осудил сериал "Властелин колец: Кольца власти" за отсутствие адекватных мужчин
Американский бизнесмен, глава Tesla и SpaceX Илон Маск раскритиковал сериал "Властелин колец: Кольца власти" за отсутствие адекватных мужских персонажей. Об этом он написал в "Твиттере".
"Толкин вертится в гробу. Пока что почти каждый мужской персонаж либо трус, либо придурок, либо и то и другое. Только Галадриэль смелая, умная и милая", — написал он.
Со словами Илона Маска согласились многие пользователи Сети. Комментаторы поддержали мнение предпринимателя о том, что сериал не идёт ни в какое сравнение с оригинальной трилогией "Властелин колец". Также юзеры поддержали заявление бизнесмена, что автор романа Джон Толкин, по произведениям которого отснят проект, "переворачивается в гробу".
Премьера сериала "Властелин колец: Кольца власти" состоялась 2 сентября. В основу сюжета легла история о создании колец власти для разных рас Средиземья. Пользователи Сети сразу же после выхода раскритиковали проект: его рейтинг на Rotten Tomatoes составляет 38% от зрителей против 84% от журналистов.
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Ранее Илон Маск заявил, что человеческая цивилизация рухнет, если мир откажется от нефти и газа. По его словам, в краткосрочной перспективе человечеству всё ещё нужны эти ископаемые. Он добавил, что такой позиции придерживается любой здравомыслящий человек.
ТАСС / EPA / Carina Johansen