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6 сентября, 08:58

Решетников назвал "рабочими страшилками" статью Bloomberg о рецессии в РФ

Публикация Bloomberg о рецессии в РФ не более чем "рабочая страшилка", ведь объявленные в статье сценарии — аналитические расчёты того, что будет, если страна не станет сопротивляться санкциям. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"К этим сценариям надо относиться как к рабочим страшилкам. Это аналитические расчёты, которые мы использовали как раз для расчёта, что будет, если мы не будем сопротивляться, ничего не будем делать", — сказал министр журналистам.

Отметим, что в понедельник агентство Bloomberg опубликовало материал, ссылаясь на конфиденциальный отчёт о состоянии российской экономики, подготовленный к одному из совещаний Правительства РФ. Так, в документе якобы прогнозируется многолетняя рецессия в стране из-за ужесточения санкций и кризиса в импортозависимых отраслях.

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Shutterstock

Варвара Романова

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