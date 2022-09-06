Песков: Дестабилизация мировой экономики спровоцирована санкциями против РФ

Хаос и дестабилизация мировой экономики спровоцированы западными санкциями и влияют в том числе и на Россию. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Весьма и весьма негативные тенденции наблюдаются в мировой экономике, и даже в условиях санкций Россия всё-таки не является "закрытой коробкой" и не может существовать вне влияния мировой экономики", — сказал он.

Теперь остаётся лишь предполагать, продолжил он, какие факторы будут влиять на российскую экономику. Однако это будут лишь догадки, ведь степень прогнозируемости постоянно снижается из-за происходящего в мире хаоса, который спровоцирован санкциями. И такая дестабилизация мировой экономики наложилась на последствия, вызванные пандемией коронавируса, а это не может не приводить к большому количеству кризисных факторов, подчеркнул Песков.