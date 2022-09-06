Песков: Дестабилизация мировой экономики спровоцирована санкциями против РФ
Хаос и дестабилизация мировой экономики спровоцированы западными санкциями и влияют в том числе и на Россию. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Весьма и весьма негативные тенденции наблюдаются в мировой экономике, и даже в условиях санкций Россия всё-таки не является "закрытой коробкой" и не может существовать вне влияния мировой экономики", — сказал он.
Теперь остаётся лишь предполагать, продолжил он, какие факторы будут влиять на российскую экономику. Однако это будут лишь догадки, ведь степень прогнозируемости постоянно снижается из-за происходящего в мире хаоса, который спровоцирован санкциями. И такая дестабилизация мировой экономики наложилась на последствия, вызванные пандемией коронавируса, а это не может не приводить к большому количеству кризисных факторов, подчеркнул Песков.
Ранее Песков заявил, что приоритетом "Газпрома" является обеспечение российской экономики газом. Таким образом представитель Кремля ответил, будет ли болезненным для российской экономики снижение добычи газа.