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6 сентября, 06:16

Песков заявил, что Россия продолжит защищать интересы своих спортсменов в мире

Россия продолжит в контактах с Международным олимпийским комитетом и другими организациями защищать интересы своих спортсменов. Такое заявление журналистам сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы все обязаны в контактах, в том числе с МОК и другими организациями, продолжать защищать интересы наших спортсменов, что, собственно, и происходит. Хотя ситуация непростая, безусловно", — констатировал он.

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Ранее Владимир Путин утвердил Концепцию гуманитарной политики РФ за рубежом. В документе указывается, что дискриминация российских спортсменов недопустима, важно защищать их права.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев

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