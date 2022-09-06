Песков заявил, что Россия продолжит защищать интересы своих спортсменов в мире

Россия продолжит в контактах с Международным олимпийским комитетом и другими организациями защищать интересы своих спортсменов. Такое заявление журналистам сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы все обязаны в контактах, в том числе с МОК и другими организациями, продолжать защищать интересы наших спортсменов, что, собственно, и происходит. Хотя ситуация непростая, безусловно", — констатировал он.