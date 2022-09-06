Тяжелораненую медведицу с острова Диксон погрузили в самолёт до Москвы
Тяжелораненую краснокнижную белую медведицу, которую нашли на острове Диксон в Красноярском крае, погрузили в самолёт в Норильске. В скором времени зверь отправится в Москву. Об этом в телеграм-канале сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
Медведицу с острова Диксон погрузили в самолёт до Москвы. Видео © Telegram / Светлана Акулова
"Медведицу уже погрузили в самолёт Норильск – Москва. Состояние также оценивается как стабильно тяжёлое, но она смогла позавтракать — аппетит вернулся", — написала Акулова.
Краснокнижную белую медведицу в тяжёлом состоянии нашли на острове Диксон местные жители 5 сентября. Теперь за её жизнь борются ветеринары Московского зоопарка и работники Росприроднадзора.
Telegram / Светлана Акулова