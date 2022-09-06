НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 сентября, 06:12

Тяжелораненую медведицу с острова Диксон погрузили в самолёт до Москвы

Тяжелораненую краснокнижную белую медведицу, которую нашли на острове Диксон в Красноярском крае, погрузили в самолёт в Норильске. В скором времени зверь отправится в Москву. Об этом в телеграм-канале сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Медведицу с острова Диксон погрузили в самолёт до Москвы. Видео © Telegram / Светлана Акулова

"Медведицу уже погрузили в самолёт Норильск – Москва. Состояние также оценивается как стабильно тяжёлое, но она смогла позавтракать — аппетит вернулся", — написала Акулова.

Отправили "за решётку": В Магнитогорске поймали сбежавшую обезьяну, которая нападала на прохожих

Отправили "за решётку": В Магнитогорске поймали сбежавшую обезьяну, которая нападала на прохожих

Краснокнижную белую медведицу в тяжёлом состоянии нашли на острове Диксон местные жители 5 сентября. Теперь за её жизнь борются ветеринары Московского зоопарка и работники Росприроднадзора.

Обложка ©

Telegram / Светлана Акулова

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров