Тяжелораненую медведицу с острова Диксон погрузили в самолёт до Москвы

Тяжелораненую краснокнижную белую медведицу, которую нашли на острове Диксон в Красноярском крае, погрузили в самолёт в Норильске. В скором времени зверь отправится в Москву. Об этом в телеграм-канале сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Медведицу с острова Диксон погрузили в самолёт до Москвы. Видео © Telegram / Светлана Акулова

"Медведицу уже погрузили в самолёт Норильск – Москва. Состояние также оценивается как стабильно тяжёлое, но она смогла позавтракать — аппетит вернулся", — написала Акулова.