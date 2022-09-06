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6 сентября, 06:01

Путин узнает о приговоре Ивану Сафронову из СМИ, сообщил Песков

В Кремле отказались комментировать приговор Ивану Сафронову

В Кремле отказались комментировать вердикт суда в отношении советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, которому назначили 22 года тюремного заключения. Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, вероятнее всего, Владимир Путин узнает о приговоре из средств массовой информации.

"Я не могу вам сказать, знает ли президент об этом приговоре, хотя с большой долей уверенности могу предположить, что узнает из сообщений СМИ. Сам же я не имею права комментировать это решение суда", — сказал Песков.

Где и как будет отбывать срок Иван Сафронов, осуждённый на 22 года за госизмену

Где и как будет отбывать срок Иван Сафронов, осуждённый на 22 года за госизмену

Как сообщал Лайф, бывшего советника главы "Роскосмоса", журналиста Ивана Сафронова приговорили к 22 годам колонии по делу о госизмене. Такое решение вынес Мосгорсуд накануне. Приговор стал самым суровым в практике российских судов по этой статье за последние несколько лет.

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ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда

Александр Юнашев

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