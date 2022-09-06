Путин узнает о приговоре Ивану Сафронову из СМИ, сообщил Песков

В Кремле отказались комментировать вердикт суда в отношении советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, которому назначили 22 года тюремного заключения. Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, вероятнее всего, Владимир Путин узнает о приговоре из средств массовой информации.

"Я не могу вам сказать, знает ли президент об этом приговоре, хотя с большой долей уверенности могу предположить, что узнает из сообщений СМИ. Сам же я не имею права комментировать это решение суда", — сказал Песков.