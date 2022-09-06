Песков подтвердил планы Путина по участию в саммите ШОС в Узбекистане

Москва ждёт уникальное и важное мероприятие — сентябрьский саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В этой встрече примет участие российский лидер Владимир Путин, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Путин планирует принять участие в саммите ШОС в Самарканде, ожидаем важное и представительное мероприятие, уникальное в своём роде, и там планируется целый ряд международных контактов", — сказал он.