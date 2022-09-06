Песков: РФ находится в контакте с властями Кабула для расследования теракта у посольства

В Кремле выразили соболезнования в связи с гибелью российских дипломатов в результате теракта в Кабуле. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Хотим надеяться, что те, кто устроил этот теракт, понесут наказание. И надеемся, что будут созданы все условия для обеспечения безопасности нашего посольства в Кабуле", — сказал Песков.

Он также добавил, что российское диппредставительство в Кабуле находится в постоянном контакте с местными властями и контролирует вопрос усиления мер безопасности.