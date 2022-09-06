Песков: РФ находится в контакте с властями Кабула для расследования теракта у посольства
В Кремле выразили соболезнования в связи с гибелью российских дипломатов в результате теракта в Кабуле. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Хотим надеяться, что те, кто устроил этот теракт, понесут наказание. И надеемся, что будут созданы все условия для обеспечения безопасности нашего посольства в Кабуле", — сказал Песков.
Он также добавил, что российское диппредставительство в Кабуле находится в постоянном контакте с местными властями и контролирует вопрос усиления мер безопасности.
Как сообщал Лайф, взрыв прогремел в Кабуле у российского посольства на улице Дар-уль-Амана. Местные жители сообщали о большом количестве машин скорой помощи, которые отправились на место ЧП. Позже в МИД РФ уточнили, что в результате происшествия погибло два сотрудника российской дипмиссии. По данным телеканала Аль-Джазира, не менее восьми человек стали жертвами теракта. Ответственность за взрыв взяли на себя боевики ИГИЛ*.
* Террористическая организация, её деятельность в России запрещена Верховным судом.
ТАСС / Ariana News