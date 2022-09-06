Путин прибыл на полигон Сергеевский в Приморье, где проходят учения "Восток-2022"
Президент России Владимир Путин прибыл на полигон Сергеевский в Приморском крае, где проходят учения "Восток-2022". Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, у российского лидера запланировано закрытое совещание, а после, с улучшением погоды, ожидается, что президент сможет посмотреть финальную часть учений.
Как писал Лайф, ближайшие дни Владимир Путин проведёт на Дальнем Востоке. Помимо учений он проведёт заседание президиума Госсовета по развитию туризма в РФ, а также примет участие во встречах на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
ТАСС / Михаил Климентьев