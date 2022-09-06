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6 сентября, 05:28

Путин прибыл на полигон Сергеевский в Приморье, где проходят учения "Восток-2022"

Президент России Владимир Путин прибыл на полигон Сергеевский в Приморском крае, где проходят учения "Восток-2022". Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, у российского лидера запланировано закрытое совещание, а после, с улучшением погоды, ожидается, что президент сможет посмотреть финальную часть учений.

Путин похвалил главу Камчатки Солодова за успехи в развитии региона

Путин похвалил главу Камчатки Солодова за успехи в развитии региона

Как писал Лайф, ближайшие дни Владимир Путин проведёт на Дальнем Востоке. Помимо учений он проведёт заседание президиума Госсовета по развитию туризма в РФ, а также примет участие во встречах на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

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ТАСС / Михаил Климентьев

Максим Плетнёв

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