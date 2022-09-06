Путин прибыл на полигон Сергеевский в Приморье, где проходят учения "Восток-2022"

Президент России Владимир Путин прибыл на полигон Сергеевский в Приморском крае, где проходят учения "Восток-2022". Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, у российского лидера запланировано закрытое совещание, а после, с улучшением погоды, ожидается, что президент сможет посмотреть финальную часть учений.