Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ
Президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток из Петропавловска-Камчатского. Там глава государства сегодня понаблюдает за ходом военных учений "Восток-2022", проведёт заседание президиума Госсовета по развитию туризма в РФ, а также примет участие во встречах на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Главное событие форума — пленарное заседание — состоится 7 сентября. Его центром станет выступление Владимира Путина. В этот же день российский лидер проведёт международные встречи — с представителями Армении, Китая, Монголии, Мьянмы.
VII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 5 по 8 сентября. Что касается учений "Восток-2022", то они проводятся с 1 по 7 сентября.
Ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума 7 сентября выступит с речью о происходящих во всём мире процессах и развитии Дальнего Востока. Также в Кремле перечислили имена иностранных гостей на ВЭФ. В частности, ожидается визит премьер-министров Армении и Монголии, а также представителя Китая.
Пресс-служба Президента РФ