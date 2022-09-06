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Опубликовано 5 сентября 2022, 21:32

Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ

Президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток из Петропавловска-Камчатского. Там глава государства сегодня понаблюдает за ходом военных учений "Восток-2022", проведёт заседание президиума Госсовета по развитию туризма в РФ, а также примет участие во встречах на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Главное событие форума — пленарное заседание — состоится 7 сентября. Его центром станет выступление Владимира Путина. В этот же день российский лидер проведёт международные встречи — с представителями Армении, Китая, Монголии, Мьянмы.

VII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 5 по 8 сентября. Что касается учений "Восток-2022", то они проводятся с 1 по 7 сентября.

На ВЭФ ожидают более пяти тысяч гостей
На ВЭФ ожидают более пяти тысяч гостей

Ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума 7 сентября выступит с речью о происходящих во всём мире процессах и развитии Дальнего Востока. Также в Кремле перечислили имена иностранных гостей на ВЭФ. В частности, ожидается визит премьер-министров Армении и Монголии, а также представителя Китая.

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Пресс-служба Президента РФ

Андрей Григорьев
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