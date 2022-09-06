Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ

Президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток из Петропавловска-Камчатского. Там глава государства сегодня понаблюдает за ходом военных учений "Восток-2022", проведёт заседание президиума Госсовета по развитию туризма в РФ, а также примет участие во встречах на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Главное событие форума — пленарное заседание — состоится 7 сентября. Его центром станет выступление Владимира Путина. В этот же день российский лидер проведёт международные встречи — с представителями Армении, Китая, Монголии, Мьянмы.