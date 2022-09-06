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5 сентября, 21:13

На Украине пересчитали сумму ущерба от российской спецоперации

Премьер Украины Шмыгаль оценил ущерб от российской спецоперации в $326 млрд

Власти Украины оценили ущерб стране от российской военной специальной операции в 326 миллиардов долларов. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на Совете ассоциации ЕС и Украины в Брюсселе.

Как передаёт издание "Страна.ua", эту сумму Шмыгаль назвал прямым "физическим" ущербом, который власти страны совместно с экспертами Всемирного банка смогли верифицировать.

По словам премьера Украины, 105 млрд долларов из этой суммы нужно будет потратить на восстановление того, что было разрушено.

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Лайф напоминает: ранее власти Украины называли куда большую сумму, Шмыгаль заявлял, что стране нужно 750 миллиардов долларов. По мнению киевских чиновников, основную часть средств должны в совокупности дать конфискованные российские активы, которые составляют примерно 300–500 миллиардов долларов. А советник главы Офиса президента Украины Тимофей Милованов говорил, что Незалежной каждый год нужно по 100 миллиардов долларов на восстановление страны.

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ТАСС / DPA / Christophe Gateau

Андрей Григорьев

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