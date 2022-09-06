На Украине пересчитали сумму ущерба от российской спецоперации

Власти Украины оценили ущерб стране от российской военной специальной операции в 326 миллиардов долларов. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на Совете ассоциации ЕС и Украины в Брюсселе.

Как передаёт издание "Страна.ua", эту сумму Шмыгаль назвал прямым "физическим" ущербом, который власти страны совместно с экспертами Всемирного банка смогли верифицировать.

По словам премьера Украины, 105 млрд долларов из этой суммы нужно будет потратить на восстановление того, что было разрушено.