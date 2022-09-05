"У нас немного по-другому": Украинских беженцев шокировали проблемы жизни в Канаде

Семья украинских беженцев, переехавшая в Канаду сразу после начала российской военной специальной "Операции Z", пожаловалась на трудную жизнь в этой стране. Главной проблемой мигранты назвали нехватку денег на жизнь.

Как пишет местный портал Global News, семья с Украины в мае поселилась в провинции Саскачеван. У пары четверо детей. По словам супругов, они никак не ожидали, что жить в Канаде будет настолько дорого. По признанию переехавших, они изо всех сил пытаются заработать денег в погоне за расходами, но не поспевают.

"На Украине у нас меньше затрат на аренду, на дом, на еду, на одежду, на всё, и, может быть, поэтому у нас немного по-другому", — уточнила жена.

Муж, по рассказу семьи, раньше работал поваром, сейчас ему приходится столярничать. Пара поставила себе цель переехать от гостевой семьи, но заработка не хватает: младшему ребёнку четыре месяца, и мать не может его оставить и пойти работать. Мигранты прожили в Канаде только лето и теперь, по их признанию, с опаской ждут местную суровую зиму.