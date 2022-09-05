"Угроза для демократии": Тысячи человек вышли в Германии на протесты из-за роста цен

В немецких городах Лейпциг (земля Саксония) и Магдебург (Саксония-Анхальт) тысячи человек вышли на акции протеста. Они возмущены резким ростом стоимости энергоресурсов и продуктов питания. Митинги организованы Левой партией и правой "Альтернативой для Германии".

Газета "Зексише цайтунг" сообщает, что на акцию протеста в Лейпциге вышли от трёх до четырёх тысяч человек. Представитель парламентской фракции Левой партии Зёрен Пельман заявил, что цены на энергетику и инфляция — угроза для демократии в Германии. В Лейпциге сегодня прошло восемь разных акций, в том числе от правых.

А в Магдебурге на митинг вышло около двух тысяч человек. Протест организовала "Альтернатива для Германии". Агентство DPA сообщает, что участники акции критиковали внешнюю политику ФРГ, а также требовали отмены антироссийских санкций.

Ранее Лайф сообщал, что лидер партии Христианско-демократический союз Германии Фридрих Мерц предупредил о возможных блэкаутах в стране в начале 2023 года. По его словам, если каждый пятый потребляющий газ немец грядущей зимой будет отапливать дом с помощью электричества, спрос на электроэнергию удвоится.