В России создадут ещё два завода по ремонту танков

В России будут созданы два новых автобронетанковых ремонтных завода Минобороны. Распоряжение об этом подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Оно опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Создать федеральное государственное казённое учреждение "71-й автобронетанковый ремонтный завод" Министерства обороны РФ и федеральное государственное казённое учреждение "72-й автобронетанковый ремонтный завод" Министерства обороны РФ", — сказано в тексте документа.

Предприятия будут проводить ремонт бронетанкового вооружения и автомобильной техники в интересах Минобороны. В ведение 71-го завода будут переданы участки в подмосковном Раменском, а 72-е учреждение получит площадку в городе Каменск-Шахтинский в Ростовской области.

Предельная штатная численность работников первого предприятия составит 365 человек, а второго — 227. Государственная регистрация учреждений должна быть обеспечена в четырёхмесячный срок. Коллективы заводов будут набираться в пределах штатной численности Вооружённых сил и бюджета Минобороны РФ.