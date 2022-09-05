Генсек ООН категорически осудил теракт у российского посольства в Кабуле

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил теракт, совершённый у российской дипмиссии в Кабуле. Об этом говорится в заявлении Стефана Дюжаррика, официального представителя главы всемирной организации.

Как отметил Дюжаррик, генсек также подчеркнул, что "атаки против мирных жителей и гражданских объектов, включая дипломатические миссии, строго запрещены международным гуманитарным правом". Гутерриш выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Как сообщал Лайф, взрыв прогремел в Кабуле у российского посольства на улице Дар-уль-Амана. Местные жители сообщали о большом количестве машин скорой помощи, которые отправились на место ЧП. Позже в МИД РФ уточнили, что в результате происшествия погибли два сотрудника российской дипмиссии. По данным телеканала "Аль-Джазира", не менее восьми человек стали жертвами теракта.