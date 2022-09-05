Памфилова: Число отказов в регистрации кандидатов стало рекордно низким

В этой предвыборной кампании в России зарегистрировано рекордно низкое число отказов в регистраци кандидатов. Об этом рассказала глава ЦИК Элла Памфилова в эфире радио "Комсомольская правда". По её словам, в таком положительном результате заслуга избиркомов на местах.

"Наши избирательные комиссии проявили максимальную доброжелательность и внимание к участникам предвыборной кампании. В результате у нас рекордно низкое число отказов в регистрации, высокая конкуренция и минимальное количество жалоб", — приводит сайт kp.ru слова Памфиловой.

Она отметила, что отказов в регистрации ничтожно мало — около одного-двух процентов. Памфилова считает, что это также показатель высочайшего уровня ответственности, с которым к выдвижению своих кандидатов подошли партии. А право выбора остаётся за избирателями, подытожила глава ЦИК.