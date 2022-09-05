ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 сентября 2022, 18:54
9731

Боррель заявил, что завершение украинского конфликта является главной целью Евросоюза

Скорейшее окончание конфликта в Незалежной является главной целью ЕС. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после заседания Совета ассоциации ЕС – Украина в Брюсселе.

Он подчеркнул, что завершение кризиса должно произойти при условии соблюдения суверенитета Незалежной. Боррель добавил, что Евросоюз и в дальнейшем будет поддерживать Киев в политическом, финансовом, гуманитарном и военном вопросах. Глава европейской дипломатии также подчеркнул, что через некоторое время страна должна быть построена как современное, демократическое, независимое, процветающее государство.

В ЕС назвали ошибкой перевода сравнение Боррелем России с фашистским государством
В ЕС назвали ошибкой перевода сравнение Боррелем России с фашистским государством

Ранее Лайф писал, что Боррель призвал оказать Киеву военную помощь. Глава евродипломатии назвал ситуацию на Украине очень плохой.

BannerImage

Getty Images / Dursun Aydemir / Anadolu Agency

Никита Осипов
  • Новости
  • Жозеп Боррель
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar