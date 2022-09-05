Боррель заявил, что завершение украинского конфликта является главной целью Евросоюза

Скорейшее окончание конфликта в Незалежной является главной целью ЕС. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после заседания Совета ассоциации ЕС – Украина в Брюсселе.

Он подчеркнул, что завершение кризиса должно произойти при условии соблюдения суверенитета Незалежной. Боррель добавил, что Евросоюз и в дальнейшем будет поддерживать Киев в политическом, финансовом, гуманитарном и военном вопросах. Глава европейской дипломатии также подчеркнул, что через некоторое время страна должна быть построена как современное, демократическое, независимое, процветающее государство.