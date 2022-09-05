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5 сентября, 18:54

Боррель заявил, что завершение украинского конфликта является главной целью Евросоюза

Скорейшее окончание конфликта в Незалежной является главной целью ЕС. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после заседания Совета ассоциации ЕС – Украина в Брюсселе.

Он подчеркнул, что завершение кризиса должно произойти при условии соблюдения суверенитета Незалежной. Боррель добавил, что Евросоюз и в дальнейшем будет поддерживать Киев в политическом, финансовом, гуманитарном и военном вопросах. Глава европейской дипломатии также подчеркнул, что через некоторое время страна должна быть построена как современное, демократическое, независимое, процветающее государство.

В ЕС назвали ошибкой перевода сравнение Боррелем России с фашистским государством

В ЕС назвали ошибкой перевода сравнение Боррелем России с фашистским государством

Ранее Лайф писал, что Боррель призвал оказать Киеву военную помощь. Глава евродипломатии назвал ситуацию на Украине очень плохой.

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Getty Images / Dursun Aydemir / Anadolu Agency

Никита Осипов

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