Боррель заявил, что завершение украинского конфликта является главной целью Евросоюза
Скорейшее окончание конфликта в Незалежной является главной целью ЕС. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после заседания Совета ассоциации ЕС – Украина в Брюсселе.
Он подчеркнул, что завершение кризиса должно произойти при условии соблюдения суверенитета Незалежной. Боррель добавил, что Евросоюз и в дальнейшем будет поддерживать Киев в политическом, финансовом, гуманитарном и военном вопросах. Глава европейской дипломатии также подчеркнул, что через некоторое время страна должна быть построена как современное, демократическое, независимое, процветающее государство.
Ранее Лайф писал, что Боррель призвал оказать Киеву военную помощь. Глава евродипломатии назвал ситуацию на Украине очень плохой.
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