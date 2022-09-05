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Регион
Опубликовано 5 сентября 2022, 18:35
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В ДНР сообщили об уничтожении колонны с боеприпасами ВСУ на трассе под Авдеевкой

В ДНР сообщили об уничтожении колонны с боеприпасами ВСУ на трассе под Авдеевкой

Подразделения Народной милиции (НМ) ДНР при поддержке российских военных в минувшую субботу уничтожили колонну с боеприпасами ВСУ на трассе под Авдеевкой. Об этом сообщил один из командиров НМ ДНР.

По его словам, в разбитой колонне противника находилось не менее десяти автомобилей с боекомплектами для крупнокалиберных орудий. Технику ВСУ удалось ликвидировать благодаря слаженным действиям разведки, корректировщиков и артиллеристов.

"Всё было сделано чётко и оперативно. Колонна боевиков киевского режима, подвозившая снаряды для артиллерии, обстреливающей Донецк, была полностью уничтожена", приводит РИА "Новости" слова военного.

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Ранее солдат ВСУ рассказал, как иностранцы забирали полученное Украиной от Запада оружие. По его словам, наёмники отнимали прежде всего шведско-британские переносные противотанковые управляемые ракеты NLAW и гранатомёты "Матадор". А когда украинские бойцы пытались задавать вопросы, командиры говорили, что это не их дело.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Наталья Исакова
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