Подразделения Народной милиции (НМ) ДНР при поддержке российских военных в минувшую субботу уничтожили колонну с боеприпасами ВСУ на трассе под Авдеевкой. Об этом сообщил один из командиров НМ ДНР.

По его словам, в разбитой колонне противника находилось не менее десяти автомобилей с боекомплектами для крупнокалиберных орудий. Технику ВСУ удалось ликвидировать благодаря слаженным действиям разведки, корректировщиков и артиллеристов.

"Всё было сделано чётко и оперативно. Колонна боевиков киевского режима, подвозившая снаряды для артиллерии, обстреливающей Донецк, была полностью уничтожена", — приводит РИА "Новости" слова военного.