Раскрыты подробности об авто предполагаемой убийцы Дугиной
МВД Казахстана обнародовало подробности об авто предполагаемой убийцы Дугиной
Казахстанский госномер, который использовала на машине украинка Наталья Вовк (предполагаемая убийца российской журналистки Дарьи Дугиной), был снят с учёта в связи с утерей. Об этом сообщили в МВД Казахстана.
"Регистрационный номер автомобиля был снят с учёта в связи с утерей", — приводит РИА "Новости" сообщение ведомства.
Напомним, в ночь на 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado, в котором находилась 29-летняя дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. 22 августа в ФСБ сообщили, что покушение на Дугину подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей была гражданка Незалежной Наталья Вовк. По данным силовиков, украинка прибыла в Россию 23 июля с несовершеннолетней дочерью, а после убийства скрылась в Эстонии. ФСБ показала также видео, как Вовк въезжала на территорию РФ и заселялась в дом журналистки.
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Кадр из видео ЦОС ФСБ