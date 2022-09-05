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5 сентября, 18:17

В Запорожье поймали корректировщика ударов ВСУ по Каменке-Днепровской

Рогов: В Запорожье задержан корректировщик ударов ВСУ по Каменке-Днепровской

<p>Последствия обстрела Каменко-Днепровской боевиками ВСУ. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/vrogov/4663" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Владимир Рогов</a></p>

Последствия обстрела Каменко-Днепровской боевиками ВСУ. Обложка © Telegram / Владимир Рогов

Правоохранители Запорожской области задержали пособника украинских войск, корректировавшего удары ВСУ по населённым пунктам Каменско-Днепровского района. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов

"Сотрудниками полиции при поддержке силовых ведомств задержан очередной местный житель, подозреваемый в корректировке огня по населённым пунктам Каменско-Днепровского района", — написал он в телеграм-канале.

Правоохранители выявили переписку в соцсетях, в которой задержанный указывал местоположение населённых пунктов Каменско-Днепровского района, а также места для нанесения ударов. В настоящее время злоумышленник помещён в изолятор, проводится проверка.

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Наталья Исакова

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