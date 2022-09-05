В Запорожье поймали корректировщика ударов ВСУ по Каменке-Днепровской
Рогов: В Запорожье задержан корректировщик ударов ВСУ по Каменке-Днепровской
Последствия обстрела Каменко-Днепровской боевиками ВСУ. Обложка © Telegram / Владимир Рогов
Правоохранители Запорожской области задержали пособника украинских войск, корректировавшего удары ВСУ по населённым пунктам Каменско-Днепровского района. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов
"Сотрудниками полиции при поддержке силовых ведомств задержан очередной местный житель, подозреваемый в корректировке огня по населённым пунктам Каменско-Днепровского района", — написал он в телеграм-канале.
Правоохранители выявили переписку в соцсетях, в которой задержанный указывал местоположение населённых пунктов Каменско-Днепровского района, а также места для нанесения ударов. В настоящее время злоумышленник помещён в изолятор, проводится проверка.
Ранее сегодня Лайф сообщал, что украинские военные обстреливают Каменку-Днепровскую с самого утра. Этот населённый пункт находится в 16 километрах от Запорожской атомной электростанции.