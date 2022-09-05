В Запорожье поймали корректировщика ударов ВСУ по Каменке-Днепровской

Правоохранители Запорожской области задержали пособника украинских войск, корректировавшего удары ВСУ по населённым пунктам Каменско-Днепровского района. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов

"Сотрудниками полиции при поддержке силовых ведомств задержан очередной местный житель, подозреваемый в корректировке огня по населённым пунктам Каменско-Днепровского района", — написал он в телеграм-канале.

Правоохранители выявили переписку в соцсетях, в которой задержанный указывал местоположение населённых пунктов Каменско-Днепровского района, а также места для нанесения ударов. В настоящее время злоумышленник помещён в изолятор, проводится проверка.