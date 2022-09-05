Памфилова осудила артистов, желающих заработать в РФ после "пинка из западных прихожих"

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова осудила артистов, которые желают зарабатывать в России после того, как их выгнали "из западных прихожих". Об этом она заявила в эфире радио "Комсомольская правда".

"Когда их выставили пинком под зад из всех западных прихожих, они вновь желают здесь подзаработать. Наши ребята кровь проливают за правду, за победу над современным нацизмом, за нас в том числе, за Россию", — приводит слова Памфиловой kp.ru.

Она также отметила, что россияне должны нести ответственность за то, как они взаимодействуют с такими знаменитостями. Речь идёт о том, чтобы граждане страны не ходили на концерты этих артистов, а деньги вместо покупки билетов собирали для пострадавших детей Донбасса и тех, кто на передовой.