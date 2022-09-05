НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 сентября, 19:14

Стали откровенно издеваться: Статью о Лиз Трасс в "Википедии" пришлось заблокировать

Wikipedia ограничила редактирование страницы про Трасс из-за вандализма

<p>Лиз Трасс. Фото © ТАСС / ЕРА / TOLGA AKMEN</p>

Лиз Трасс. Фото © ТАСС / ЕРА / TOLGA AKMEN

Англоязычная версия онлайн-энциклопедии Wikipedia ограничила возможность редактирования страницы о новом главе британского кабмина Лиз Трасс из-за вандализма. Как сообщает газета Daily Mail, пранкеры в течение дня 75 раз меняли фото Трасс на снимки случайных знаменитостей.

Как пишет издание, к примеру, вместо фотографии политика появлялись изображения уборщицы из британской телепередачи "Насколько чисто у вас дома?" или персонажей из сериала "Жители Ист-Энда". Сейчас же при входе на англоязычную версию Wikipedia появляется значок, означающий ограничение редактирования.

"Эта статья под расширенной защитой до 12.14 UTC (15.14 по мск) 7 сентября из-за вандализма", — говорится на странице, посвящённой Трасс.

"Ни жарко ни холодно": В Совфеде отреагировали на победу Трасс в гонке за пост премьера Британии

"Ни жарко ни холодно": В Совфеде отреагировали на победу Трасс в гонке за пост премьера Британии

Это означает, что теперь правки на странице о Трасс разрешены только тем, кто был зарегистрирован более 30 дней назад и внёс более 500 изменений в материалы онлайн-энциклопедии.

Как сообщал Лайф, Лиз Трасс была избрана премьер-министром Великобритании. За её кандидатуру отдали голоса 81 326 членов партии. Её оппонент, 42-летний бывший министр финансов Риши Сунак, получил 60 399 голосов. На посту премьер-министра Трасс сменила Бориса Джонсона.

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров