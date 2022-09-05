Стали откровенно издеваться: Статью о Лиз Трасс в "Википедии" пришлось заблокировать
Wikipedia ограничила редактирование страницы про Трасс из-за вандализма
Лиз Трасс. Фото © ТАСС / ЕРА / TOLGA AKMEN
Англоязычная версия онлайн-энциклопедии Wikipedia ограничила возможность редактирования страницы о новом главе британского кабмина Лиз Трасс из-за вандализма. Как сообщает газета Daily Mail, пранкеры в течение дня 75 раз меняли фото Трасс на снимки случайных знаменитостей.
Как пишет издание, к примеру, вместо фотографии политика появлялись изображения уборщицы из британской телепередачи "Насколько чисто у вас дома?" или персонажей из сериала "Жители Ист-Энда". Сейчас же при входе на англоязычную версию Wikipedia появляется значок, означающий ограничение редактирования.
"Эта статья под расширенной защитой до 12.14 UTC (15.14 по мск) 7 сентября из-за вандализма", — говорится на странице, посвящённой Трасс.
Это означает, что теперь правки на странице о Трасс разрешены только тем, кто был зарегистрирован более 30 дней назад и внёс более 500 изменений в материалы онлайн-энциклопедии.
Как сообщал Лайф, Лиз Трасс была избрана премьер-министром Великобритании. За её кандидатуру отдали голоса 81 326 членов партии. Её оппонент, 42-летний бывший министр финансов Риши Сунак, получил 60 399 голосов. На посту премьер-министра Трасс сменила Бориса Джонсона.