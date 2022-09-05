Стали откровенно издеваться: Статью о Лиз Трасс в "Википедии" пришлось заблокировать

Англоязычная версия онлайн-энциклопедии Wikipedia ограничила возможность редактирования страницы о новом главе британского кабмина Лиз Трасс из-за вандализма. Как сообщает газета Daily Mail, пранкеры в течение дня 75 раз меняли фото Трасс на снимки случайных знаменитостей.

Как пишет издание, к примеру, вместо фотографии политика появлялись изображения уборщицы из британской телепередачи "Насколько чисто у вас дома?" или персонажей из сериала "Жители Ист-Энда". Сейчас же при входе на англоязычную версию Wikipedia появляется значок, означающий ограничение редактирования.

"Эта статья под расширенной защитой до 12.14 UTC (15.14 по мск) 7 сентября из-за вандализма", — говорится на странице, посвящённой Трасс.

Это означает, что теперь правки на странице о Трасс разрешены только тем, кто был зарегистрирован более 30 дней назад и внёс более 500 изменений в материалы онлайн-энциклопедии.