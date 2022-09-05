Только 4% британцев "очень обрадовались" избранию Трасс премьером
Опрос показал, что половина британцев недовольны избранием Трасс на пост премьера
Лиз Трасс. Фото © ТАСС / АР / Danny Lawson
Избрание Лиз Трасс новым премьер-министром Великобритании привело в восторг только 4% жителей страны. Об этом говорят результаты опроса, проведённого компанией YouGov. Именно такая доля опрошенных выбрала вариант "очень доволен". В свою очередь, недовольство выразила половина британцев.
Даже среди отдельно взятых консерваторов "очень довольны" только 9%, а 15% и вовсе "очень разочарованы". Согласно результатам общего опроса, "относительно довольны" 18%, 17% заявили, что "относительно разочарованы", 33% — "очень разочарованы", ещё 28% не смогли ответить на вопрос.
Говоря о степени доверия кабмину нового премьера, опираясь на озвученные им проекты политических решений и планы по преодолению кризиса, 67% вообще или почти не доверяют. В какой-то степени верят лишь 19%. Остальные затруднились с ответом. Также 40% британцев предположили, что Трасс будет исполнять обязанности премьера "почти одинаково" со своим предшественником Борисом Джонсоном. 27% сочли, что она будет это делать хуже, только 14% сказали "лучше", а 19% ответили "не знаю".
Опрос проводился 5 сентября среди 2488 взрослых британцев. Статистическая погрешность не указана.
Ранее Лайф писал, что глава МИД Великобритании Трасс избрана главой Консервативной партии Великобритании, во вторник она станет премьер-министром страны. Напомним, что в конце гонки в борьбе за пост премьера Британии осталось всего два кандидата. Подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что намерен в будущем снова занять кресло главы правительства.