Только 4% британцев "очень обрадовались" избранию Трасс премьером

Избрание Лиз Трасс новым премьер-министром Великобритании привело в восторг только 4% жителей страны. Об этом говорят результаты опроса, проведённого компанией YouGov. Именно такая доля опрошенных выбрала вариант "очень доволен". В свою очередь, недовольство выразила половина британцев.

Даже среди отдельно взятых консерваторов "очень довольны" только 9%, а 15% и вовсе "очень разочарованы". Согласно результатам общего опроса, "относительно довольны" 18%, 17% заявили, что "относительно разочарованы", 33% — "очень разочарованы", ещё 28% не смогли ответить на вопрос.

Говоря о степени доверия кабмину нового премьера, опираясь на озвученные им проекты политических решений и планы по преодолению кризиса, 67% вообще или почти не доверяют. В какой-то степени верят лишь 19%. Остальные затруднились с ответом. Также 40% британцев предположили, что Трасс будет исполнять обязанности премьера "почти одинаково" со своим предшественником Борисом Джонсоном. 27% сочли, что она будет это делать хуже, только 14% сказали "лучше", а 19% ответили "не знаю".