"Право быть идиотом": Байден оскорбил недовольного его политикой

Президент США Джо Байден, произнося речь в Висконсине на мероприятии в честь Дня труда, услышал недовольный выкрик из аудитории. Американский лидер назвал протестующего идиотом. Произошло это в один из моментов речи, когда нынешний глава Белого дома обрушил критику на сторонников бывшего — Дональда Трампа.

Байден оскорбил человека, недовольного его политикой. Видео © MSNBC

"Мы находимся в состоянии борьбы за душу Америки", — заявил Байден.

В это время некто попытался прервать поток критики и в зале начали раздаваться выкрики. Обращаясь к своим сторонникам, Байден и озвучил броский эпитет в адрес протестующего. А уже после удаления того из зала "припечатал" ещё, обвинив в "разрушении демократии".

"Отпустите его, каждый имеет право быть идиотом... MAGA-республиканцы и тот парень, которого выпроводили за дверь, разрушают демократию", — сказал президент США.

Байден назвал пытавшегося опротестовать его критику американского гражданина последователем Трампа и движения "Сделаем Америку снова великой" (лозунг, который использовал Трамп во время президентской кампании 2016 года, Make America Great Again, MAGA).

Ранее Лайф писал, что Байдена призвали больше не выпускать на волю своего "внутреннего Муссолини". По мнению журналистки The Washington Times, американский лидер всё чаще использует "язык ненависти", несовместимый с американской идеологией единства.