"Тепло поговорили": Охлобыстин отвёз семью в ДНР и встретился с Пушилиным

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин встретился с посетившим Донецк российским актёром Иваном Охлобыстиным. Артист приехал в Донбасс с женой, дочерью и зятем. Что уже, как отметил глава республики, редкость, обычно жёны против таких поездок.

"Очень тепло поговорили. И о том, как трудно сейчас приходится людям, о помощи храмам и как спасает вера. О том, как вовремя началась спецоперация и сразу выявила, кто друг, кто враг", — рассказал Пушилин в телеграм-канале.

Он отметил особую важность самоопределения для людей, несущих в народ культуру, причастных к ней. По его словам, Охлобыстин по поводу этого подчеркнул, что "всё стало на свои места". Глава ДНР в своей публикации также восхитился тем, "какой прекрасный у нас народ".