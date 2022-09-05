"Тепло поговорили": Охлобыстин отвёз семью в ДНР и встретился с Пушилиным
Пушилин встретился с актёром Охлобыстиным и его семьёй в ДНР
Встреча Дениса Пушилина и Ивана Охлобыстина. Фото © Telegram / Пушилин Д.В.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин встретился с посетившим Донецк российским актёром Иваном Охлобыстиным. Артист приехал в Донбасс с женой, дочерью и зятем. Что уже, как отметил глава республики, редкость, обычно жёны против таких поездок.
"Очень тепло поговорили. И о том, как трудно сейчас приходится людям, о помощи храмам и как спасает вера. О том, как вовремя началась спецоперация и сразу выявила, кто друг, кто враг", — рассказал Пушилин в телеграм-канале.
Он отметил особую важность самоопределения для людей, несущих в народ культуру, причастных к ней. По его словам, Охлобыстин по поводу этого подчеркнул, что "всё стало на свои места". Глава ДНР в своей публикации также восхитился тем, "какой прекрасный у нас народ".
Ранее Лайф писал, что российские футбольные фанаты решили защищать Донбасс. Болельщики со всей России съезжаются в ДНР. Среди них члены фан-клубов ЦСКА, "Спартака", "Зенита", "Амкара", "Ростсельмаша".