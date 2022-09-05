Немецкий депутат потребовал запустить "Северный поток – 2"

Член Парламента земли Бавария от "Альтернативы для Германии" Кристоф Майер потребовал, чтобы власти страны запустили газопровод "Северный поток – 2" для получения топлива из России.

Как пишет журнал Stern, политик высказался об этом во время политических дебатов. По его мнению, на фоне энергокризиса в стране нужно продлить срок службы атомных электростанций, а пока задействовать "Северный поток – 2", который заморожен по инициативе Правительства ФРГ.

А лидер баварского отделения "Альтернативы для Германии" Стефан Прочка заявил, что его страна, являясь экономической супердержавой, должна "разговаривать на равных" как с Россией, так и с США.