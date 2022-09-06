Гинцбург предупредил о риске резкого роста смертности от ковида
Гинцбург: Смертность от ковида в России может вырасти вдвое
В ближайшее время в России смертность от коронавирусной инфекции может вырасти вдвое. В августе она выросла в три раза. Об этом заявил директор центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
"За месяц смертность от коронавируса увеличилась в три раза — с примерно 30 человек в сутки до 90. Но в ближайшее время она может вырасти ещё в два раза", — приводит ТАСС слова академика.
В связи с этим Александр Гинцбург призвал ревакцинироваться от ковида.
Лайф рассказывал, что глава Роспотребнадзора Анна Попова не видит необходимости введения в России новых ограничений при нынешних показателях заболеваемости ковидом. Она пояснила, что темпы распространения болезни снижаются.
Агентство "Москва" / Кирилл Зыков