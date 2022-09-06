В Мариуполе освободили четырёх осуждённых киевским режимом за "сепаратизм"

Из мариупольской тюрьмы освободили первых заключённых, осуждённых Киевом за связи с Россией и властями Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает РИА "Новости".

По словам источника агентства, следователям потребовалось некоторое время для того, чтобы пересмотреть дела заключённых и удостовериться, что они не совершали реальные преступления, а также не связаны со спецслужбами Украины. По словам одного из четверых освобождённых, киевский режим предъявил ему обвинения по статьям "Измена родине" и "Участие в организованной преступной группе".

"Якобы за то, что я вступил в организованную преступную группировку со спецслужбами российскими. На самом деле я просто поехал помогать инвалиду в Курахово, потому что я сам родом из Курахова. А он вёл переписку с кем-то из Российской Федерации, даже не знаю с кем", — рассказал он, добавив, что после этого его и задержали сотрудники СБУ.