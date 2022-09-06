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6 сентября, 05:17

В Мариуполе освободили четырёх осуждённых киевским режимом за "сепаратизм"

Из мариупольской тюрьмы освободили первых заключённых, осуждённых Киевом за связи с Россией и властями Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает РИА "Новости".

По словам источника агентства, следователям потребовалось некоторое время для того, чтобы пересмотреть дела заключённых и удостовериться, что они не совершали реальные преступления, а также не связаны со спецслужбами Украины. По словам одного из четверых освобождённых, киевский режим предъявил ему обвинения по статьям "Измена родине" и "Участие в организованной преступной группе".

"Якобы за то, что я вступил в организованную преступную группировку со спецслужбами российскими. На самом деле я просто поехал помогать инвалиду в Курахово, потому что я сам родом из Курахова. А он вёл переписку с кем-то из Российской Федерации, даже не знаю с кем", — рассказал он, добавив, что после этого его и задержали сотрудники СБУ.

Российские футбольные фанаты решили защитить Донбасс

Российские футбольные фанаты решили защитить Донбасс

Тем временем российские власти активно продолжают восстанавливать Донбасс. Как рассказал заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, в Мариуполе до конца 2022 года планируется построить порядка 100 тысяч квадратных метров для 15 тысяч человек, а в целом по региону до конца года будет восстановлено свыше 1300 жилых домов.

Обложка ©

Unsplash

Максим Плетнёв
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