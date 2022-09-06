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6 сентября, 04:26

Россия защитит национальные интересы в Заполярье, заявили в МИД

Дипломат Беляев заверил, что Россия примет все меры для защиты интересов в Заполярье

На фоне роста присутствия НАТО в северных широтах Россия предпримет все необходимые меры для укрепления обороноспособности в Заполярье. Об этом заявил директор Второго Европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.

Он указал на то, что в непосредственной близости от границ России на Крайнем Севере неуклонно растёт число проводимых альянсом масштабных учений и манёвров. И отметил, что в последние годы в них всё активнее вовлекались Финляндия и Швеция. Дипломат напомнил, что совсем недавно эти государства преследовали политику военного неприсоединения, теперь всё изменилось.

"Россией принимаются и будут дальше осуществляться все необходимые меры для обеспечения национальных интересов и укрепления обороноспособности в Заполярье стратегическом регионе для нашей страны. Меры политического, экономического и военно-технического характера. Со временем станет известно и их конкретное содержание", — подчеркнул Беляев в интервью РИА "Новости".

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Как писал Лайф ранее, Лавров заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не было неожиданностью для России. В последнее время даже на Западе в политологических кругах, в соответствующих печатных изданиях, в соцсетях появилось много материалов, которые подтверждают, что этот процесс готовился исподволь, отметил он.

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Wikipedia / Mil.ru

Арина Родионова

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