Россия защитит национальные интересы в Заполярье, заявили в МИД

На фоне роста присутствия НАТО в северных широтах Россия предпримет все необходимые меры для укрепления обороноспособности в Заполярье. Об этом заявил директор Второго Европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.

Он указал на то, что в непосредственной близости от границ России на Крайнем Севере неуклонно растёт число проводимых альянсом масштабных учений и манёвров. И отметил, что в последние годы в них всё активнее вовлекались Финляндия и Швеция. Дипломат напомнил, что совсем недавно эти государства преследовали политику военного неприсоединения, теперь всё изменилось.

"Россией принимаются и будут дальше осуществляться все необходимые меры для обеспечения национальных интересов и укрепления обороноспособности в Заполярье — стратегическом регионе для нашей страны. Меры политического, экономического и военно-технического характера. Со временем станет известно и их конкретное содержание", — подчеркнул Беляев в интервью РИА "Новости".