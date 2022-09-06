"Петля затягивается": В Польше заявили о лавине отчаяния, захлестнувшей страну из-за подорожания газа
Экс-премьер Польши Туск: Страну захлестнула "лавина отчаяния" из-за цен на газ
Польшу захлестнула "лавина отчаянных сообщений" от граждан из-за инициативы местной нефтегазовой компании PGNiG повысить цены на газ в 12–15 раз. Об этом сообщил бывший премьер-министр страны, лидер оппозиционной партии "Гражданская платформа" Дональд Туск, выступая на текстильной фабрике в городе Константинове-Лодзки.
"Эта петля затягивается настолько туго, что в январе и феврале падут десятки, а может быть, и сотни лучших польских заводов. Ситуация действительно драматическая. То, что происходит в последние недели, выходит за рамки воображения", — передаёт телеканал Polsat News предупреждение Туска.
Он обвинил нынешние власти Польши и PGNiG в попытке заставить население и бизнес покупать газ по крайне завышенным ценам. Сейчас, по словам Туска, стоимость топлива в стране в 2,5–3 раза выше, чем в Германии, Франции, Испании или Португалии.
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Как сообщал Лайф, ранее в Польше предупредили, что запасы газа в стране закончатся в декабре. Дорожает далеко не только голубое топливо: из-за санкций против России там растёт дефицит и угля.
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