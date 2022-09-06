Огромная сумма: Подсчитано, во сколько обойдётся план Трасс по заморозке цен на энергию

Избранная премьер-министром Великобритании Лиз Трасс намерена заморозить цены на энергоресурсы для жителей. Это может обойтись стране в 130 миллиардов фунтов стерлингов (около 150 миллиардов долларов) за полтора года, передаёт Блумберг.

В следующем месяце, пишет агентство, в Британии планируется резкое увеличение цен на электроэнергию. Трасс же планирует, что поставщики энергии будут обязаны взимать с домохозяйств сниженную ставку, а правительство гарантирует финансирование, которое покроет разницу с тем, что взималось бы при предыдущей системе. Об этом говорится в документах, оказавшихся в распоряжении агентства. Будущий секретарь Трасс уже провёл встречу с представителями энергетических компаний, и некоторые восприняли этот план с воодушевлением.