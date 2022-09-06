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6 сентября, 03:20

В АвтоВАЗе оценили шансы восстановить досанкционную линейку моделей

Глава АвтоВАЗа: В 2023 году может быть восстановлена почти вся линейка моделей

АвтоВАЗ уже в следующем году планирует восстановить почти всю свою досанкционную модельную линейку автомобилей. Об этом заявил глава компании Максим Соколов.

"Говорим уже о развитии модельного ряда, который будет, я надеюсь, почти в полном объёме восстановлен в следующем году, включая Lada Largus", — сказал он на сессии "Автопром: новый импульс" Восточного экономического форума.

По словам Соколова, в том числе весной 2023 года планируется вновь запустить производство модели Lada Vesta. Причём теперь это будет уже "глубоко локализованный" автомобиль.

"Начиная с весны следующего года мы планируем решить все вопросы по локализации санкционных компонентов, заблокированных сегодня, и запустить производство на площадке тольяттинского завода", — уточнил руководитель компании.

АвтоВАЗ раскрыл сроки выпуска электромобилей Lada Largus

АвтоВАЗ раскрыл сроки выпуска электромобилей Lada Largus

Ранее Лайф писал, что на АвтоВАЗе снова выпускается Lada Granta с подушками безопасности. Там отметили, что с 23 августа ими оснащаются все автомобили этого модельного ряда 2022 года, начиная с базовой комплектации.

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ТАСС / Михаил Метцель

Андрей Григорьев

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