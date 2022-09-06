Япония выразила протест из-за отмены соглашения о безвизовых поездках на Курилы
Япония выразила протест России из-за решения Москвы выйти из соглашения о безвизовых поездках на Курилы японцев, которые там раньше жили. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.
"Мы считаем это неправомерным. С нашей точки зрения, это неприемлемо. На данный момент мы не получили официального уведомления от российской стороны. Вместе с тем мы выразили решительный протест", — сказал он в ходе брифинга в Токио.
По его мнению, ответственность за ухудшение отношений Японии и России целиком лежит на Москве.
Программа этих безвизовых обменов была запущена в 1992 году. С тех пор в Японии побывало около десяти тысяч жителей островов Итуруп, Кунашир и Шикотан. А Южные Курилы посетило около 20 тысяч японцев.
Как рассказывал Лайф, Япония весной присоединилась к масштабным санкциям, введённым Западом против России из-за военной спецоперации на Украине. Токио периодически дополняет свои меры давления, несмотря на то что сам от них страдает. Власти Японии при этом заявляют, что хотели бы привлечь нейтральные государства в свой антироссийский лагерь.
ТАСС / Сергей Красноухов