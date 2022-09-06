Япония выразила протест из-за отмены соглашения о безвизовых поездках на Курилы

Япония выразила протест России из-за решения Москвы выйти из соглашения о безвизовых поездках на Курилы японцев, которые там раньше жили. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"Мы считаем это неправомерным. С нашей точки зрения, это неприемлемо. На данный момент мы не получили официального уведомления от российской стороны. Вместе с тем мы выразили решительный протест", — сказал он в ходе брифинга в Токио.

По его мнению, ответственность за ухудшение отношений Японии и России целиком лежит на Москве.

Программа этих безвизовых обменов была запущена в 1992 году. С тех пор в Японии побывало около десяти тысяч жителей островов Итуруп, Кунашир и Шикотан. А Южные Курилы посетило около 20 тысяч японцев.