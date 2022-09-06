Спаслись гид и два туриста: Первые кадры эвакуации выживших на Ключевской сопке

Появились первые кадры эвакуации с Ключевской сопки выживших участников туристического похода. В камчатском Центре обеспечения действий по гражданской обороне (ПСО КГКУ "ЦОД") сообщили, что прибывший на место происшествия вертолёт МЧС России эвакуировал трёх человек из домика вулканологов.

Эвакуация выживших с Ключевской сопки на Камчатке. Видео © ПСО КГКУ "ЦОД"

Туристов доставили в ближайший населённый пункт — посёлок Ключи Усть-Камчатского района. Оттуда спецбортом территориального центра медицины катастроф их переправят в Петропавловск-Камчатский.

В списке выживших — 30-летний гид Иван Алабугин, 43-летний Роман Аверин и 35-летняя Анастасия Усачёва.

К отметке 3300 поднимались сразу две поисково-спасательные группы. Сейчас сотрудники МЧС остаются на месте, чтобы принять решение об эвакуации тел погибших туристов, которые находятся на высоте 4158 метров. Всё станет ясно после уточнения прогноза погоды.