Спаслись гид и два туриста: Первые кадры эвакуации выживших на Ключевской сопке
Камчатские спасатели показали видео эвакуации выживших туристов с Ключевского вулкана
Появились первые кадры эвакуации с Ключевской сопки выживших участников туристического похода. В камчатском Центре обеспечения действий по гражданской обороне (ПСО КГКУ "ЦОД") сообщили, что прибывший на место происшествия вертолёт МЧС России эвакуировал трёх человек из домика вулканологов.
Эвакуация выживших с Ключевской сопки на Камчатке. Видео © ПСО КГКУ "ЦОД"
Туристов доставили в ближайший населённый пункт — посёлок Ключи Усть-Камчатского района. Оттуда спецбортом территориального центра медицины катастроф их переправят в Петропавловск-Камчатский.
В списке выживших — 30-летний гид Иван Алабугин, 43-летний Роман Аверин и 35-летняя Анастасия Усачёва.
К отметке 3300 поднимались сразу две поисково-спасательные группы. Сейчас сотрудники МЧС остаются на месте, чтобы принять решение об эвакуации тел погибших туристов, которые находятся на высоте 4158 метров. Всё станет ясно после уточнения прогноза погоды.
Ранее Лайф писал, что СК подтвердил гибель девяти туристов при восхождении на вулкан Ключевская сопка. Группа российских туристов из семи регионов в составе десяти человек и двух гидов с 30 августа начала восхождение. Однако 3 сентября случилось несчастье: четыре туриста погибли, сорвавшись в пропасть.
ПСО КГКУ "ЦОД"